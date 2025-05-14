“群星点亮的夜空——波斯文化艺术瑰宝展”——通向伊朗五千年文明的文化窗口

本社讯- 本次展览旨在展现伊朗文化与文明的多元面貌，深化丝绸之路两国间的历史联结。



本次展览将展至2025年6月21日，整体设计融汇伊朗艺术与建筑精髓。入口处复现德黑兰古列斯坦宫釉彩瓷砖工艺，主展厅则运用设拉子纳西尔·莫尔克清真寺的几何纹饰与彩窗艺术。空间营造兼具艺术神韵与文化底蕴，引领观众深入感知波斯文明精髓。





广州市博物馆专设展区，通过精选馆藏呈现中伊艺术交融之作。这一特展聚焦两国在珐琅彩瓷、花鸟纹饰等艺术领域的共通审美与历史渊源，生动展现了中伊文化的深度共鸣与悠久情谊。





“群星点亮的夜空——波斯文化艺术瑰宝展”广受中国观众热烈欢迎与高度评价。观众在赞叹伊朗文化瑰宝的同时，更激发了亲赴伊朗深入探访这一古老文明的浓厚兴趣。





此外，另一场展览此前已在成都四川大学博物馆成功举办，并取得热烈反响。展览期间不仅有伊朗传统音乐的现场演奏和民族服饰展示，还配套开展了一系列教育活动，相关内容在中国媒体上获得了广泛关注与报道。





新华社在报道“群星点亮的夜空——波斯文化艺术瑰宝展”时，高度评价了伊朗艺术瑰宝的辉煌成就与文化多样性，称该展览为两大古老文明深化交流与融合搭建了重要桥梁。





《中国日报》与南方新闻网也对本次展览进行了专题报道，不仅深入分析了展品的艺术特色，还系统回顾了中伊两国文化合作的历程，同时记录了观展者的积极反响。