据本社援引土耳其安那托利亚通讯社报道，联合国安理会周二晚应英、法、丹、斯洛文尼亚及希腊五国要求召开紧急会议，就加沙局势进行磋商。会议重点讨论了由承包商执行、以方监管的加沙援助方案。



法国常驻联合国大使热罗姆·博纳方在驳斥该援助方案时指出，“这一机制既违反国际法，也无法满足加沙民众的实际需求。以色列必须遵守国际法规。”



丹麦常驻联合国大使克里斯蒂娜·马库斯·拉森在安理会会议上强调，“加沙民众不需要新机制，必须无条件解除对该地区的封锁。”



斯洛文尼亚常驻联合国大使塞缪尔·兹博加尔则指出，安理会在援助加沙问题上行动不足，亟需采取更为有力的措施。



他坚决反对针对加沙提出的新援助机制，并指出，该方案甚至未能遵循最基本的人道主义原则。



俄罗斯常驻联合国大使瓦西里·涅边贾也对该机制提出强烈批评：“加沙正迅速陷入全面饥荒。这一方案不仅无法缓解危机，反而可能使联合国沦为以色列军事行动的帮凶，严重破坏人道救援的中立性。”



涅边贾大使强调，必须立即解除对加沙人道援助的封锁，并严肃指出：“令人遗憾的是，这一机制根本无法挽救任何生命。”



中国常驻联合国大使傅聪也强调，必须全面恢复对加沙的人道援助，并明确反对针对该地区所提出的新援助机制。



傅聪大使严正指出，“人道援助的中立性与独立性绝不可被政治化或武器化。任何援助安排都必须严格遵守人道中立原则。”



英国常驻联合国大使芭芭拉·伍德沃德则指出，“目前，数十吨食品正滞留在加沙边境腐烂，却无法送达饥饿中的平民。这种情况既残忍，又毫无道理。”



她呼吁道，“我们敦促以色列与联合国密切合作，确保援助物资能够按照人道主义原则及时、安全地送达有需要的人群。”



美国常驻联合国副代表多萝西·谢伊在安理会会议上再次重申对哈马斯的指控，重申对犹太复国主义政权的支持，并呼吁国际社会配合推进针对加沙地带的新援助机制。



美国国务院周四就该机制表示，一项关于向加沙运送粮食援助的解决方案已接近达成，相关细节将在近期公布。



据路透社查阅的内部文件显示，该机制拟设立四个分发中心，每个中心预计为30万人提供服务。包括食品包和药品在内的援助物资将通过受控路线运输至这些中心。



文件指出，犹太复国主义政权军队不会在分发中心内外部署，安保工作将由受信任的专业部队负责，以防止所谓“武装组织”或“犯罪集团”干预援助流程。



联合国人道主义事务协调办公室对该提案明确表示反对，认为其在可行性和人道原则上均存在严重问题，并警告该机制可能带来重大的安全风险。