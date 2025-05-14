据本社援引土耳其安那托利亚通讯社报道，联合国安理会周二晚应英、法、丹、斯洛文尼亚及希腊五国要求召开紧急会议，就加沙局势进行磋商。会议重点讨论了由承包商执行、以方监管的加沙援助方案。
法国常驻联合国大使热罗姆·博纳方在驳斥该援助方案时指出，“这一机制既违反国际法，也无法满足加沙民众的实际需求。以色列必须遵守国际法规。”
丹麦常驻联合国大使克里斯蒂娜·马库斯·拉森在安理会会议上强调，“加沙民众不需要新机制，必须无条件解除对该地区的封锁。”
斯洛文尼亚常驻联合国大使塞缪尔·兹博加尔则指出，安理会在援助加沙问题上行动不足，亟需采取更为有力的措施。
他坚决反对针对加沙提出的新援助机制，并指出，该方案甚至未能遵循最基本的人道主义原则。
俄罗斯常驻联合国大使瓦西里·涅边贾也对该机制提出强烈批评：“加沙正迅速陷入全面饥荒。这一方案不仅无法缓解危机，反而可能使联合国沦为以色列军事行动的帮凶，严重破坏人道救援的中立性。”
涅边贾大使强调，必须立即解除对加沙人道援助的封锁，并严肃指出：“令人遗憾的是，这一机制根本无法挽救任何生命。”
中国常驻联合国大使傅聪也强调，必须全面恢复对加沙的人道援助，并明确反对针对该地区所提出的新援助机制。
傅聪大使严正指出，“人道援助的中立性与独立性绝不可被政治化或武器化。任何援助安排都必须严格遵守人道中立原则。”
英国常驻联合国大使芭芭拉·伍德沃德则指出，“目前，数十吨食品正滞留在加沙边境腐烂，却无法送达饥饿中的平民。这种情况既残忍，又毫无道理。”
她呼吁道，“我们敦促以色列与联合国密切合作，确保援助物资能够按照人道主义原则及时、安全地送达有需要的人群。”
美国常驻联合国副代表多萝西·谢伊在安理会会议上再次重申对哈马斯的指控，重申对犹太复国主义政权的支持，并呼吁国际社会配合推进针对加沙地带的新援助机制。
美国国务院周四就该机制表示，一项关于向加沙运送粮食援助的解决方案已接近达成，相关细节将在近期公布。
据路透社查阅的内部文件显示，该机制拟设立四个分发中心，每个中心预计为30万人提供服务。包括食品包和药品在内的援助物资将通过受控路线运输至这些中心。
文件指出，犹太复国主义政权军队不会在分发中心内外部署，安保工作将由受信任的专业部队负责，以防止所谓“武装组织”或“犯罪集团”干预援助流程。
联合国人道主义事务协调办公室对该提案明确表示反对，认为其在可行性和人道原则上均存在严重问题，并警告该机制可能带来重大的安全风险。
联合国官员：美国和以色列提出的人道援助替代方案实为"以饥饿为筹码的冷酷闹剧"
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月14日报道- 联合国安理会的许多成员国对美以提出的加沙地带援助新方案表示反对。
据本社援引土耳其安那托利亚通讯社报道，联合国安理会周二晚应英、法、丹、斯洛文尼亚及希腊五国要求召开紧急会议，就加沙局势进行磋商。会议重点讨论了由承包商执行、以方监管的加沙援助方案。
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