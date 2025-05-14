本社讯- 该声明由议会副议长艾哈迈德·纳德里在周三的公开会议上宣读，声明指出："根据《不扩散核武器条约》（NPT）第四条，伟大的伊朗人民享有三项不可剥夺的权利：第一，核能研究与开发；第二，核能生产；第三，和平利用核能。这些权利不容侵犯，唯一前提是核活动必须用于和平目的，这一点可通过原子能机构的的监测进行保证和核实。"
声明补充道："因此，伊斯兰共和国在核工业研发领域不受任何限制，有权根据医疗、科研及工业需求将铀浓缩至93%。同时，伊朗完全有权在发电、医疗、工业等各和平领域利用核能成果。此外，根据原子能机构章程第三条和第十一条，和平核技术应在成员国间推广，且国际原子能机构有责任在这一过程中提供技术和专业支持。"
伊朗议会议员致国际原子能机构总干事格罗西：侵犯伊朗核权利的行为必将得到回应
2025年5月14日 23:26
News ID: 85833297
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月14日报道- 伊朗议会议员在一份致国际原子能机构总干事的声明中强调了其恪守国际原则与义务，并警告称：若该机构在下一份报告中侵犯伊朗人民合法正当的权利，或迎合伊朗敌人利益，必将遭到伊朗人民及其议会代表的坚决回应。
本社讯- 该声明由议会副议长艾哈迈德·纳德里在周三的公开会议上宣读，声明指出："根据《不扩散核武器条约》（NPT）第四条，伟大的伊朗人民享有三项不可剥夺的权利：第一，核能研究与开发；第二，核能生产；第三，和平利用核能。这些权利不容侵犯，唯一前提是核活动必须用于和平目的，这一点可通过原子能机构的的监测进行保证和核实。"
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