伊朗议会议员致国际原子能机构总干事格罗西：侵犯伊朗核权利的行为必将得到回应 

本社讯- 该声明由议会副议长艾哈迈德·纳德里在周三的公开会议上宣读，声明指出："根据《不扩散核武器条约》（NPT）第四条，伟大的伊朗人民享有三项不可剥夺的权利：第一，核能研究与开发；第二，核能生产；第三，和平利用核能。这些权利不容侵犯，唯一前提是核活动必须用于和平目的，这一点可通过原子能机构的的监测进行保证和核实。"



声明补充道："因此，伊斯兰共和国在核工业研发领域不受任何限制，有权根据医疗、科研及工业需求将铀浓缩至93%。同时，伊朗完全有权在发电、医疗、工业等各和平领域利用核能成果。此外，根据原子能机构章程第三条和第十一条，和平核技术应在成员国间推广，且国际原子能机构有责任在这一过程中提供技术和专业支持。"