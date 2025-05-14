伊斯兰革命最高领袖哈梅内伊：当今世界由人面兽心之徒掌控/伊朗必将抵抗其野蛮暴行 

阿亚图拉哈梅内伊在会见全国救援烈士大会组委会成员时（该会见于周一举行），将救援人员誉为"人道主义精神的化身"，他通过强调文化建设的必要性，指出必须延续伊朗民族无私奉献与人道主义精神，他表示："与这种崇高精神形成鲜明对比的，是犹太复国主义政权在加沙轰炸医院、屠杀妇孺的暴行及其西方支持者的野蛮行径。抵抗这种嗜血暴政与邪恶阵营是全体人类的共同责任。"



领袖指出："富有理想与创新精神的青年投身工业、政治、基建、文学艺术等领域，是当前国家发展成就的源泉。只要青年保持昂扬斗志，伊朗就没有攻克不了的难关。"



阿亚图拉哈梅内伊表示："救援人员在枪林弹雨中舍己救人，其惊人的奉献精神甚至惠及敌方伤兵——这与丧失人性的西方世界形成强烈反差。"



他强调："圣战防御时期前线野战医院中医护人员的牺牲精神，唯有通过艺术创作方能完整展现。"



领袖批评道："某些缺乏历史底蕴的国家大肆虚构英雄形象，而我们却未能向世界充分展现伊朗儿女的真实壮举。必须让真正的民族英雄成为社会主流文化符号，使世人明白救援精神既是伊斯兰教义更是普世价值，应当代代传承。"



阿亚图拉哈梅内伊严正指出："与奉献精神背道而驰的，是犹太复国主义罪犯袭击救护车、轰炸医院、屠杀病患与儿童的兽行。当今世界正被这些人面兽心之徒操控，伊斯兰共和国必将坚决抵抗其暴虐嗜血本性。"



领袖强调："抗议针对平民的暴行是人类共同义务，正是这种使命感点燃希望之火。西方势力因此敌视我们——若停止揭露其野蛮本质，他们便不会与我们为敌。"



阿亚图拉哈梅内伊指出："西方霸权势力的根本困境，源于伊斯兰共和国对其腐朽文明的否定。邪恶终将消亡，但我们必须以行动而非退缩来加速这一进程，切忌以沉默谄媚助长其气焰。