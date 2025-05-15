伊朗外交部关于美国总统分裂性和侮辱性涉伊言论的声明

本社讯- 当前，犹太复国主义政权正代表美国在巴勒斯坦被占领土实施最残酷的殖民种族灭绝，同时还军事占领了其他两个阿拉伯和伊斯兰国家的领土，并屡次侵犯黎巴嫩、叙利亚和也门的主权与领土完整，对这些国家实施恐怖行径和战争罪行。而美国总统竟无耻地将这些国家的破坏归咎于伊朗。



这种歪曲事实的言论——公然颠倒地区现实，旨在掩盖加沙的种族灭绝灾难以及犹太复国主义政权在黎巴嫩、叙利亚和也门犯下的其他罪行，这进一步暴露了美国政策制定者对地区国家的虚伪与侮辱性态度，以及他们执意阻挠追究该政权对地区人民所犯罪行的责任。



美国总统的欺骗性与侮辱性言论，绝不可能动摇伊朗国内外人民的民族团结。



此类言论永远无法掩盖以下事实：过去七十年来，美国历届政府不遗余力地以一切卑劣手段阻碍伊朗的发展进步。其不仅全方位支持伊朗前政权及萨达姆犯罪政权在强加战争期间的暴行，还通过实施最严酷的制裁与经济金融封锁，公然侵犯每一位伊朗公民的人权。



地区及世界人民永远不会忘记：就在美国总统到访中东并发表分裂性与欺骗性言论的同时，美国提供的武器正在加沙和约旦河西岸残害巴勒斯坦妇女儿童，而美国通过直接政治、资金和武器支持推动的巴勒斯坦种族灭绝计划，正在该地区以前所未有的强度持续实施。



毫无疑问，美国总统的分裂性言论意图在伊朗与阿拉伯邻国间制造分歧，并掩盖美国对犹太复国主义政权罪行的直接参与。但伊朗伊斯兰共和国与地区国家深知美国及犹太复国主义政权的恶意与罪恶历史，绝不受第三方分裂行径的影响，继续致力于加强地区国家人民间的友好关系。