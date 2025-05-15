西班牙首相：以色列是一个种族灭绝政权

据本社周四上午援引卡塔尔半岛电视台报道，针对桑切斯的表态，以色列外交部已召见西班牙驻以大使安娜·萨洛蒙表达抗议。



此前，阿姆斯特丹市长费姆克·哈尔斯玛也曾公开呼吁荷兰政府就加沙地带巴勒斯坦人所遭受的破坏、饥荒与野蛮屠杀采取更为坚决的立场，并强调：“欧洲必须坚定地支持巴勒斯坦人民。”



哈尔斯玛在阿姆斯特丹市议会会议上指出，当前对人权危机的处理存在明显的双重标准，并表示：“加沙民众的苦难深深触动了我们这座城市的许多居民。”



阿姆斯特丹市长援引荷兰国家安全研究所及多个人权组织的报告指出，“关于加沙地带所发生的种族灭绝式暴力，并非空穴来风。现在应该搁置政治分歧，将关注的焦点放在拯救生命上。”



她强调，“包括荷兰在内的国际社会，有责任共同制止犹太复国主义政权在加沙侵犯人权的行为。我已向荷兰内阁递交正式信函，敦促其对以色列政权施压，立即停止对加沙平民的暴力行径。”



阿姆斯特丹市长同时呼吁政府采取切实举措，并补充道：“如果只是发表声明、呼吁停止暴力，却缺乏具体行动，那这样的表态毫无实际意义。”