伊朗总统质问美国高层：是谁在支持造成6万加沙平民伤亡的行动？是你们消灭了ISIS，还是伊朗与苏莱曼尼将军？ 

本社讯- 伊朗总统佩泽希齐扬在与克尔曼沙汗省的学者与文化界人士座谈时，针对美国总统特朗普的最新言论指出，“特朗普昨天的讲话再次表明，他根本不了解伊朗民族。他们完全无法理解伊朗人民的坚韧、奉献、豪迈与宽容。”



他强调，“当特朗普之流威胁我们，妄称伊朗是地区动荡之源时，我们要反问：过去一年，究竟是谁在加沙屠杀了6万名无辜的妇女和儿童？是谁切断了加沙人民的水源、粮食和药品？又是谁公开炫耀自己拥有难以想象的毁灭性武器？我们虽然不寻求战争，但绝不会以国家尊严为代价作出任何妥协。”



佩泽希齐扬总统指出，“当你们向该地区国家源源不断输送导弹和炸弹时，究竟是谁在挑起战争？而事后竟还自诩为和平使者？47年来，他们不遗余力地试图颠覆伊朗伊斯兰共和国体制，然而始终一无所获，将来也绝无可能得逞。”



他强调，伊朗拥有能够独当一面的女性英雄，并警告敌对势力：“我们无意挑起冲突，但绝不会以国家尊严为代价作出妥协。伊朗人民、青年、杰出的女性和学者精英，绝不会向任何霸权势力低头。这正是我们从伊玛目阿里（愿主赐他平安）的教诲中汲取的精神力量——伊玛目阿里（愿主赐他平安）说：“除安拉外，勿对他人寄予希望。“



佩泽希齐扬总统还明确表示，“无论他们选择和平还是对抗，我们都将继续建设国家。我们一定会解决电力、水源和燃气等民生难题。目前，我们正在推进7至8万兆瓦的太阳能、风能等可再生能源项目。没有任何力量能够阻挡我们前进的步伐——正如我们在人民的支持下赢得战争的胜利一样。”



他表示，“我们已经与本地区国家缔结了兄弟般的盟约，对任何国家的领土都没有丝毫觊觎之心。我们不追求扩张疆土，只追求为人民赢得尊严与荣耀。而那些暗杀我国科学家的人，竟还厚颜无耻地否认自己是恐怖分子！我们的科学家正在为国家的荣光默默奉献、奋斗不息。”



伊朗总统指出，“即便在战争年代，我们也正是依靠人民的力量赢得了胜利。当年美国及众多列强企图摧毁伊朗，然而正是这个民族挺身而出——无论男女老幼，誓死捍卫每一寸国土，绝不退让。”



佩泽希齐扬强调，“我们绝不会以民族的尊严与荣耀为交换条件。这种精神早已深植于伊朗人民的血脉之中。对我们而言，殉道远比苟且偷生更为甘美，我们无所畏惧。只要伊朗人民团结一心，就一定能够重建国家。无论种族、语言或宗教有何差异，所有伊朗人都应携手前行。任何妄想让伊朗屈服的势力，注定会彻底失败。”



他在谈及近期的威胁时表示，“那些妄想让伊朗屈服的人，简直大错特错。伊朗是一个拥有数千年文明的古老国度，任何力量都无法动摇这个民族的根基。即便他们暗杀我们的领导人，这片土地上仍会有千百位英雄挺身而出。”



伊朗总统质问：“究竟是谁将ISIS恐怖组织赶出了这一地区？是美国，还是伊朗和烈士苏莱曼尼将军？”



他强调，“你们（美国）耗费47年，企图让这个国家和该国人民低头，却始终一无所获，如今竟反过来威胁我们？特朗普声称是美国清除了ISIS恐怖组织，但事实是，真正将其击溃的是伊朗和英勇牺牲的卡西姆·苏莱曼尼将军！而你们不仅暗杀了这位英雄，至今还在暗中扶持ISIS的残余势力。”



佩泽希齐扬严正表示，“我们始终致力于捍卫正义、人道、自由、道德与尊严。在这个世界上，所有人都应在和平与公正中共存。然而，发动侵略的是以色列，而那些支持它的国家却口口声声谈和平！当他们用重型炸弹屠杀无辜之后，竟还能心安理得地入睡？还有脸面谈什么和平与人道？”



伊朗总统强烈谴责道，“以色列侵略和霸占巴勒斯坦领土，而美国却将反抗侵略的人民污蔑为地区动荡的根源——这样的‘人道主义’何其虚伪、何其可悲！”