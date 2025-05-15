2024年犹太复国主义士兵自杀率激增23.5%

5月15日（伊朗历2月25日）被定为伊朗国家历法中的“菲尔多西纪念日”。哈基姆·阿布勒卡西姆·菲尔多西是伊朗最伟大的史诗诗人，也是世界最杰出的史诗诗人之一。据历史记载，5月15日（伊朗历2月25日）是菲尔多西历经30年完成《列王纪》创作的日子，因此这一天被命名为“菲尔多西纪念日暨波斯语保护日”。