据本社周四援引巴勒斯坦通讯社“萨玛”报道，犹太复国主义方面的消息显示，其军人（其中大部分为预备役士兵）自杀数量明显增加。犹太复国主义媒体"Shomrim"透露，自2023年10月7日（伊朗历1402年7月15日）加沙战争爆发以来，现役与预备役士兵的自杀事件至今仍被刻意隐瞒。
据该报道，随着2025年的到来，犹太复国主义政权军方公布了2023-2024年度死亡士兵名单的统计数据，这些数字清晰地表明其士兵自杀率呈急剧上升趋势。
2024年犹太复国主义士兵自杀率激增23.5%
2025年5月15日 19:19
News ID: 85834007
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月15日报道- 犹太复国主义政权媒体报告称，与2023年相比，该政权军队在过去一年（2024年）中的自杀率出现显著上升。
据本社周四援引巴勒斯坦通讯社“萨玛”报道，犹太复国主义方面的消息显示，其军人（其中大部分为预备役士兵）自杀数量明显增加。犹太复国主义媒体"Shomrim"透露，自2023年10月7日（伊朗历1402年7月15日）加沙战争爆发以来，现役与预备役士兵的自杀事件至今仍被刻意隐瞒。
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