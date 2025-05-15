亚洲举重锦标赛：谢里菲成为亚洲最强男子

本社讯- 2025年亚洲举重锦标赛在中国浙江省江山市落下帷幕。在超重量级比赛中，伊朗选手阿亚特·谢里菲斩获一枚单臂举银牌、一枚双臂举金牌和一枚总成绩金牌。

本届赛事中，伊朗共派出三名选手参赛。此前，阿里·阿利普尔在96公斤级比赛中收获2金1银，阿利雷扎·穆伊尼则获得单臂举金牌和总成绩铜牌。至此，伊朗代表团以5金2银1铜的成绩结束本届征程。



伊朗代表队在中国江山市的表现出色，共斩获8枚奖牌，位列亚洲锦标赛奖牌榜第二位，中国则位居第一。



阿亚特·谢里菲在单臂举项目中以195公斤的成绩获得银牌。他首次试举举起185公斤，第二次试举成功挑战191公斤，最终获得银牌。



在双臂举比赛中，谢里菲的表现优于韩国冠军选手，以227公斤的成绩确保了金牌。他在第二次试举中成功举起235公斤，但裁判组判定动作无效。最终，谢里菲选择放弃第三次试举机会。



最终，这位伊朗超重量级选手以总成绩422公斤加冕“亚洲最强”称号。