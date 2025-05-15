特朗普：伊朗无人机性能卓越、速度惊人且致命

据本社援引路透社报道，特朗普今晨在卡塔尔多哈与大型企业高管的早餐会上表示，德黑兰已"在某种程度上"同意协议框架。法新社援引特朗普的话称："我们正与伊朗就长期和平协议进行认真谈判"。



这位美国总统提出双重路径："我们有两个方案，一个非常理想，另一个充满暴力。我不希望实施后者"。在称赞伊朗"低成本"且"致命"的无人机时，他透露："我曾要求某（美国）企业批量生产无人机，伊朗人能制造单价仅3.5至4万美元的优质无人机"。



特朗普继续吐槽："两周后那家公司汇报称研发的无人机耗资4100万美元。我当即表示这完全不是我的本意——我要的是单价不超过3.5万到4万美元的无人机。（伊朗无人机）性能超群、速度惊人、杀伤力强。"