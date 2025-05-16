伊朗常驻联合国大使：美国是犹太复国主义政权实施种族灭绝的同谋，也是导致"灾难日"悲剧持续至今的罪魁祸首

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国常驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊尔瓦尼于当地时间周四在“灾难日”周年纪念的联合国特别会议上发言，严厉谴责犹太复国主义政权蓄意实施定点轰炸。他指出：“就在我们召开本次会议之时，以色列政权在美国的支持与协助下，正有组织地将加沙医院、学校、妇女儿童、联合国工作人员和新闻记者等作为袭击目标。截至目前，已有约六万人遇难，伤亡与失踪人数更是远超这一数字。”



他补充道，“该政权所犯下的滔天罪行证据确凿，国际社会、国际法院以及其他相关司法机构对此心知肚明，无法否认其严重性。”



伊朗常驻联合国代表强调，“这些，仅仅是揭示巴勒斯坦民族数十年来持续遭受的‘灾难’与深重苦难的部分证据——包括肉体和精神上的双重创伤。”



伊拉瓦尼特别提及“叙事之战”，称其为对巴勒斯坦人民的另一重压迫。他指出：“数十年来，巴勒斯坦人民不仅遭受现实中的侵略与压迫，还面临信息战场上的不公。犹太复国主义政权及其主要盟友，尤其是美国，长期散布虚假叙事，试图颠倒受害者与施害者的角色。他们口口声声谈和平，实则扩大侵略和种族灭绝，高喊人权，却公然践踏人权，鼓吹言论自由，却压制呼吁停止屠杀的正义声音，标榜信息自由，却竭力为犹太复国主义政权的恐怖暴行粉饰遮掩。”



伊拉瓦尼强调，巴勒斯坦人民拥有自卫和返回故土的合法权利，并明确指出：“犹太复国主义政权及其盟友，是导致数百万巴勒斯坦人流离失所、无数儿童沦为孤儿、家庭支离破碎、民众日常生活被摧毁的始作俑者，也是该地区持续动荡与灾难的根本责任方。”



伊朗伊斯兰共和国常驻联合国代表警告称，“尽管国际社会多次呼吁犹太复国主义政权停止对巴勒斯坦人民的袭击，但该政权及其支持者仍妄图逃避追责，继续借助虚假宣传与谎言掩盖暴行，不断升级其侵略行径。”