中伊共商科技创新合作：人工智能、通信成重点

本社讯- 在周三举行的会谈中，双方重申将进一步深化双边合作，重点涵盖人工智能、工业智能化、通信基础设施建设及人才培养等关键领域。



伊朗通信与信息技术部长哈什米在会谈中称，中华人民共和国是伊朗伊斯兰共和国的“战略伙伴与盟友”，并提及两国元首近日在俄罗斯喀山的会晤，强调持续推进双边关系的重要性。



哈什米部长还提及《中伊25年全面合作协议》，强调要以创新思维和目标导向重新规划协议实施路径，重点推动信息通信技术领域合作项目加速落地。



伊朗通信部长在会谈中重点指出，双方应就电子政务、智能服务等领域开展经验交流，并加强专业人才培养方面的教育合作。



中国工业和信息化部部长李乐成在会中表示，中伊两国有源远流长的友好关系，伊朗是中国在地区的重要合作伙伴，中方愿与伊方一道，切实推进科技领域的务实合作。



李乐成指出，伊朗在信息技术、人工智能及通信基础设施等方面具备显著潜力。中方愿积极落实《中伊25年全面合作协议》，深化相关领域合作，推动双边关系迈上新台阶。



他表示，深化科技合作不仅有助于推动两国共同发展，也将在提升区域科技协作水平方面发挥关键作用。



此次富有成效的会谈持续逾两小时。会后，中国工业和信息化部部长正式邀请伊朗通信与信息技术部长出席上海合作组织成员国通信部长会议。