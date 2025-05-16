伊朗议会议长：我们全体穆斯林都应成为加沙受压迫人民的正义之声

本社讯- 伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫于当地时间5月16日（周五），在访问印度尼西亚并出席伊斯兰议会联盟第二十五届会议期间，参加了在雅加达独立清真寺举行的二十万人规模的主麻日聚礼，并在礼拜结束后发表讲话。



卡利巴夫在向印尼穆斯林群众致辞时表示，“我此行代表伊朗人民参加伊斯兰国家议会会议，今天在此向各位转达伊朗人民和伊斯兰革命最高领袖的诚挚问候与兄弟情谊。”



伊朗议会议长补充道，“当我们在此处安全交谈之时，加沙的兄弟姐妹们却时刻生活在恐惧之中——无论是在家中、学校、医院还是难民营，他们都面临着随时可能降临的轰炸威胁，毫无安全可言。”



他指出，“如今，加沙的穆斯林儿童不仅持续遭受犹太复国主义占领军的暴力侵袭，更在饥饿与干渴中痛苦挣扎。犹太复国主义刽子手甚至阻挠药品送至病患手中。"



卡利巴夫援引伊斯兰尊贵先知穆罕默德（愿主福安之）的一则著名圣训说：“任何人听见穆斯林兄弟姐妹呼救‘穆斯林啊，快来援助我们’，却袖手旁观，便不配称为真正的穆斯林。”



伊朗议会议长强调，“此刻，加沙人民——无论是儿童、妇女，还是病患——正注视着我们。他们期盼我们携手并肩，成为他们抵御压迫的代言人，在这黑暗时刻决不让他们孤立无援。”



议长提到，“当伊玛目霍梅尼领导伊朗人民反抗压迫、驱逐霸权主义傀儡政权时，他曾以《古兰经》中的两条训诫教导我们：其一是‘你们当全体紧握安拉的绳索，不要自搞分裂。’——这意味着无论是什叶派还是逊尼派，所有穆斯林兄弟姐妹都应紧握真主的绳索，保持团结，永不分裂。”



卡利巴夫补充道，“伊玛目霍梅尼教导我们的第二条训诫是：‘你们不要亏待人，也不会被亏待。’ 他以对真主的坚定信仰为依托，从未在任何压迫面前低头。早在革命初期，他就明确指出，犹太复国主义政权是危害伊斯兰世界的毒瘤，必须坚决加以抵抗。如今，这一真理不仅为全球穆斯林所认同，也正被所有追求正义与自由的人们高声呼喊。伊朗人民始终忠实于这一信念，竭尽所能支持巴勒斯坦的正义事业——无论面临怎样的威胁与压力，都未能动摇我们履行这份人道与伊斯兰责任的意志。在真主的援助下，我们将在这条道路上坚定不移地前行。”



伊朗议长强调，“当前，全体穆斯林肩负着团结一致的共同责任，唯有通过集体行动声援巴勒斯坦和加沙，方能制止全球霸权体系正在推进的人类历史上最为惨烈的种族灭绝行径。”