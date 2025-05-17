北京对外经济贸易大学举行纪念菲尔多西仪式

本社讯- 5月15日（波斯历2月25日），适逢伊朗伟大诗人、史诗巨匠菲尔多西纪念日暨波斯语言文学日，北京对外经济贸易大学举办了相关活动。伊朗驻华使馆副大使及文化参赞、波斯语言文学专业师生、汉学家以及中国中央电视台波斯语频道代表参加了此次活动。



在此次活动中，中国各高校波斯语言文学专业的教授们围绕菲尔多西及其代表作《列王纪》的特点，以及这部不朽史诗中体现的伊朗与中国文化共性发表了演讲。史诗文学在民族交流中的作用、伊朗与中国神话的共通点，以及菲尔多西《列王纪》的特色是本次演讲的核心议题。



此外，活动还包括中国波斯语专业学生吟诵菲尔多西的诗歌、根据《列王纪》故事改编的戏剧表演，以及《列王纪》朗诵等环节。



在菲尔多西纪念日活动期间，还表彰了中文波斯语专业学生语言文学奥林匹克竞赛的优胜者，并举行了近期在中国出版的两部波斯文学译著《艺术花园》与《形象法则》中文版的首发仪式。