伊朗最高领袖斥特朗普言论为“美国之耻”

本社讯- 5月17日周六，来自伊朗各地的数千名教育工作者齐聚德黑兰伊玛目霍梅尼清真寺，与伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊举行会晤。



他表示，“美国总统此次西亚之行期间发表的一些言论，低劣至极，不值一驳。此类表态不仅有辱其自身形象，更是对美国人民的羞辱。这些言论本无需理会，但其中一两句话却需要我们注意。”



阿亚图拉哈梅内伊指出，特朗普所谓“以实力促和平”完全是谎言。美国政客及其政府一贯滥用强权：在加沙实施屠杀，在全球制造冲突，扶植傀儡政权——这就是他们所谓的“实力运用”！他们何曾真正用实力缔造过和平？



他强调，“是的，实力是可以用来维护和平与安全的。正因如此，我们也将不断增强国家力量，使敌人不敢轻举妄动。但美国却走向反面——向犹太复国主义政权输送巨型炸弹，将其倾泻在加沙的儿童、医院、民宅，乃至黎巴嫩无辜民众头上。”



伊斯兰革命最高领袖表示，美国总统向阿拉伯国家兜售所谓“安全模式”，还公然宣称：“没有美国的支持，这些国家连十天都撑不下去。”他原话如此：“若无美国，这些国家连十天都撑不下去，是美国在维持着他们。”



他补充道，“即便在交易往来、外交接触甚至政策建议中，美国依然试图将这种依附性模式强加于阿拉伯国家。但这一模式注定失败！随着地区各民族的觉醒与团结，美国势力终将被彻底逐出本地区。”



阿亚图拉哈梅内伊指出，“犹太复国主义政权无疑是本地区冲突、战争与分裂的根源——这颗盘踞于此的致命毒瘤必将被彻底铲除。”



领袖强调，“伊朗伊斯兰共和国秉持坚定的原则和价值观。无论周边局势如何变化，我们都将坚守信念，推动国家不断前进。”



伊斯兰革命最高领袖强调，“今日的伊朗，已经不是三、四十年乃至五十年前的伊朗。在真主的恩典与眷顾下，尽管敌人百般刁难、他人妒火中烧，伊朗依然取得了显著进步。未来，在安拉的意志与襄助下，我们必将实现数倍于今的飞跃！这份成就举世瞩目，我国青年也将亲眼见证。我们必将携手共建理想的伊朗。”