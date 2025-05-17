伊朗外交部长：伊朗人民绝不接受在和平核能发展方面遭受任何歧视

本社讯- 伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐周五晚在伊朗原子能组织总部会见帕格沃什国际会议代表团时重申，伊朗伊斯兰共和国坚持根据《不扩散核武器条约》享有发展和平核能的合法权利。



他在谈及与美国开展的四轮间接谈判时指出，“作为长期恪守《不扩散核武器条约》、并倡议建立西亚无核武器区的国家，伊朗本着严肃和诚意参与同美方的间接磋商，并始终展现出坚定明确的立场。伊朗已准备就核计划的和平性质建立必要互信，但绝不会在自身依据条约所享有的核权利——包括和平铀浓缩——方面作出任何妥协。”



阿拉格齐外长指出，伊朗人民为捍卫和平利用核能的权利，付出了沉重的物质与生命代价。他强调：“过去三十年来，为维护国家独立、掌握核技术和铀浓缩能力，伊朗不仅承受了非法而残酷的制裁，更为此牺牲了一批最优秀的科学家和青年。作为《不扩散核武器条约》的坚定缔约方——该条约明确禁止制造与使用核武器——伊朗人民绝不接受在和平核能发展方面遭受任何歧视。”



在缅怀殉职核科学家的同时，阿拉格齐郑重表示，伊朗坚定致力于提升和平核技术水准，同时始终愿在尊重国家主权和条约权利的基础上，与国际原子能机构及相关方开展建设性合作，推动建立基于信任的对话机制。



伊朗外长指出，美国官员立场反复、言辞自相矛盾，不仅加剧了谈判的复杂性，也引发了对其外交诚意与谈判准备的严重质疑。他强调，伊朗伊斯兰共和国将不为外部舆论所动，坚定依据国际法规定的权利与义务，继续推进其合法而原则性的立场。



阿拉格齐外长表示，美方频繁更换立场、多渠道发声混乱，已成为影响谈判进展的主要障碍。他指出，以犹太复国主义政权为轴心的破坏性联盟正试图干扰美国政策走向谈判进程，并严正警告：“美国国内反外交、亲战争势力的协调行动已昭然若揭。虽然这属于美方内部事务，但伊朗绝不能接受美国决策层屡屡受制于追随内塔尼亚胡危险路线的极端势力，反复重设谈判框架，造成不必要的拖延与时间浪费。”



值得注意的是，帕格沃什科学和世界事务会议（Pugwash Conferences on Science and World Affairs）作为历史悠久的国际非政府组织，自1957年创立以来，始终致力于通过促进科学技术发展——尤其是核能的和平应用——为人类文明进步作出贡献。