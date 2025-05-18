伊朗外交部长：我们地区的未来绝不容许被域外势力及其智库操控

本社讯- 伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐呼吁地区国家应当主导西亚地区的发展进程，而非依赖外部势力干预。



在周日举行的德黑兰对话论坛上，阿拉格齐外长表示，地区国家完全有能力恢复自主决策权，并在共同意志的基础上共创未来。



他强调，“这一未来愿景不应由域外势力或其智库加以设定，而应根植于本地区的现实需求、文化价值与整体利益，由地区国家自主规划与推动。”



阿拉格齐指出，只要地区国家构建出能够真实反映自身现实的新型话语体系，便有能力建立起较外部强加方案更具可持续性、合法性和实效性的制度架构、合作机制与区域联盟。



他重申伊朗致力于推动区域合作的坚定承诺，强调伊朗伊斯兰共和国始终是本地区各国可信赖、可依靠的伙伴。



伊朗外长强调，加沙危机再次表明，地区的命运绝不能也不应受制于外部势力的决策与意志。



他补充道，“当前被外部势力标榜为‘地区现实’的叙事，实际上是基于其自身利益有意构建的话语体系，必须由地区国家自主加以重新定义和修正。”