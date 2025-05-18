伊朗司法总监：伊朗永不畏惧声援受压迫者，谴责美国“颠倒正义”行径 

埃杰伊在“国际抵抗外交与殉职烈士纪念大会”上发表讲话时，首先向伊朗及抵抗阵线的烈士致敬，包括伊朗革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼、黎巴嫩真主党领袖赛义德·哈桑·纳斯鲁拉、伊拉克人民动员组织副指挥官阿布·马赫迪·穆罕迪斯，以及近期因直升机事故遇难的已故总统易卜拉欣·莱希。



他严厉批评霸权势力“扭曲国际法”以服务自身利益，并点名美国“将民族自卫行为污名化，却为侵略者提供政治、军事支持”：“这些势力颠倒压迫者与被压迫者的身份，利用所谓‘人权’话语掩盖其罪行。”



埃杰伊强调，抵抗阵线及其支持者需加强“政治外交与司法法律外交”的协同作用：“我们必须以国际法为武器，对犯罪者发起全面追责。这一领域过去未被充分重视，如今需重新定义策略，形成统一、务实的行动框架。”



他肯定抵抗运动“在对抗压迫者中取得的历史性成就”，但也呼吁各方深化合作：“面对霸权主义的法律工具化，我们需进一步凝聚力量，尤其在司法与外交层面。”