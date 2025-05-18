美媒：美国对也门空袭耗资70亿美元却收效甚微，专家称“战略失败”

1. 高昂成本与有限成效

据华盛顿智库“国防优先”（Defense Priorities）估算，自拜登政府上台至特朗普政府后期，美国在也门的空袭行动累计支出超过70亿美元，其中大部分发生在拜登任内。哈佛大学军事冲突成本研究专家琳达·比尔姆斯（Linda Bilmes）指出，若计入航母部署、战时津贴等间接开支，这一数字“合理但令人震惊”。



《纽约时报》援引非营利组织“也门数据计划”报告称，美国空袭虽部分削弱了也门武装的军事能力，但自身也损失惨重：也门方面在两年内击落了约7%的美军MQ-9“死神”无人机库存，而这些无人机隶属美军中央司令部（CENTCOM）核心反恐资产。



2. 人道危机与政策矛盾

联合国人道事务协调厅负责人汤姆·弗莱彻（Tom Fletcher）表示，美国削减全球人道援助（尤其是对也门）导致超过2000个营养援助项目关闭。联合国儿童基金会（UNICEF）数据显示，也门近半数5岁以下儿童面临严重营养不良，“这一比例全球罕见”。



与此同时，美国却持续增加军事投入。报道披露，仅在特朗普政府发动空袭的首月，美军即耗费超10亿美元弹药，而拜登政府进一步升级行动频率，“几乎每日实施空袭”。



3. 政治与战略困境

分析认为，美国对也门政策陷入两难：

- 战术失衡： 比尔姆斯批评，美军“用百万美元导弹拦截也门武装的廉价无人机（单价200-500美元）”，成本效益极低。

- 战略僵局：也门武装以“#也门击败美国”高调宣传胜利，而美国既未阻止其对红海航运的袭击，亦未能迫使其停止支持巴勒斯坦。

- 外交失算： 中东问题专家格雷戈里·D·约翰逊（Gregory D. Johnson）指出，空袭反而巩固了也门胡塞武装的统治，“未来清除其影响力将更加困难”。



4. 国内舆论批评

美国媒体将此次行动称为“信号门丑闻”（Signal Gate），揭露高级官员使用不安全通信软件“Signal”协调空袭决策，引发安全争议。《纽约时报》直言，这是“一场失败的政策：它削弱美国安全，滋养敌人，并以数千平民生命为代价”。