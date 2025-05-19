伊朗文化遗产部长向教皇利奥十四世转交总统信函

本社讯- 基于伊朗伊斯兰共和国在文化外交和宗教间对话领域的悠久传统，伊朗文化遗产、旅游和手工业部派遣高级别代表赛义德礼扎·萨利希·阿米里部长前往梵蒂冈，出席教皇利奥十四世就职典礼，并向这位全球天主教新领袖转达伊朗总统的和平与团结讯息。



萨利希·阿米里代表伊朗伊斯兰共和国总统马苏德·佩泽希齐扬，向教皇利奥十四世转达了伊朗人民的祝贺、思考与合作意愿。信函内容深刻，颂扬灵性价值、强调正义必要性、呼吁复兴神圣道德，并倡议开展全球合作以捍卫人类尊严。