格什姆岛苏海利渔村：伊朗传统风味与海鲜美食的汇聚之地

本社讯- 探访伊朗南境与闻名全球的格什姆岛，其独特的地理与气候造就了别具一格的旅行体验。地处霍尔木兹海峡要冲，濒临波斯湾碧波万顷，这里汇聚了令人难忘的风味传奇。尤以海鲜美食闻名，鱼虾为馔，色香味俱佳，回味无穷。



在格什姆岛众多特色景点中，苏海利村以其独特的海鲜料理，堪称南部风味美食旅游的代表，为游客呈现正宗的伊朗南部风味盛宴。



每日鲜捕，风味非凡



苏海利渔村备受游客青睐的海鲜美食，其独特风味的秘诀正是新鲜的食材。每天清晨，当地渔民将当天最新鲜的渔获直接送达本地餐馆。新捕的虾类和鱼类当日即被送入厨房烹制。正是这份难得的鲜度，使苏海利渔村的菜肴散发出别具一格的风味与香气，令游客回味无穷。在苏海利村的各家餐馆，食客们可以尽情品尝种类丰富的伊朗南部波斯湾海鲜美食。



难忘的滨海体验



苏海利渔村近半数餐厅临海而建，开放式布局让食客在享用海鲜佳肴的同时，将波斯湾的壮丽海景尽收眼底。涛声与海风交织，咸香扑鼻，将一顿普通的餐食升华为五感俱全的沉浸式体验——这是一份任何其它餐厅都难以复制的自然馈赠。



随着苏海利渔村美食旅游业的蓬勃发展，当地经济焕发出新的活力。渔民、农户及家庭餐馆经营者皆从中受益。众多游客徜徉于本地市集，挑选稀有香料与手工艺品等特色纪念品，尽情感受浓郁的地域风情。



最佳旅游时节



造访苏海利渔村的最佳时机是秋冬季节，此时气候宜人，鱼虾种类也更为丰富。



作为格什姆岛的旗舰旅游村，苏海利荣登2025年全球最佳旅游乡村榜单。



苏海利渔村配备有90艘旅游小艇、130艘其他船只、观景凉亭以及专用旅游船只，旅游设施齐全，便利舒适。