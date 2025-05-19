伊朗外长：加强上合组织合作具有战略意义

本社讯- 上合组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫日前抵达德黑兰，出席“德黑兰对话论坛”，并于周日会见了伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐。



会谈中，伊朗外长阿拉格齐强调，伊朗高度重视加强上合组织成员国在各领域的互动与积极合作。他指出，秘书处及秘书长本人在提升本组织在地区和国际事务中的活力与影响力方面发挥了关键作用。阿拉格齐还强调，有必要进一步加强成员国间的经济联结与能力协同，推动解决部分成员国之间的分歧，同时深化与金砖国家（BRICS）、经济合作组织（ECO）及发展中八国集团（D-8）等重要国际组织的合作关系。



上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫对此次德黑兰之行及出席“德黑兰对话论坛”表示欣慰，并期待论坛成果能够有力推动与会国家，特别是上合组织成员国之间的合作发展。



在介绍中国担任轮值主席国期间的各项工作计划时，他特别指出，上合组织秘书处将进一步加强与各成员国，尤其是伊朗的协调与合作，积极采纳伊方提出的倡议，并推动包括上合组织与金砖国家在内的多边合作机制不断深化。