伊朗外长与哈马斯代表团就犹太复国主义政权新罪行举行会谈

本社讯- 会谈期间，双方就巴勒斯坦局势最新发展，特别是犹太复国主义政权在加沙地带新一轮暴行进行了深入交流。



巴勒斯坦前卫生部长巴塞姆·纳伊姆指出，加沙地带正面临严峻的人道主义危机，谴责以色列侵略政权将水源和食物作为集体惩罚加沙人民的工具。他强调：“加沙人民及抵抗组织将坚定抵抗犹太复国主义政权的暴行，直至实现符合巴勒斯坦民族利益的公正解决方案。”



他还表示，“尽管调解方付出诸多努力，犹太复国主义政权仍无意停止战争，仅将谈判作为拖延时间的手段，试图通过谈判将其在战场上未能实现的目标强加于巴勒斯坦民族。”



哈马斯政治局成员强调，在任何谈判中，抵抗运动的唯一目标就是维护巴勒斯坦民族的正当权益，包括：全面停止战争、以色列占领军撤出加沙地带以及解除对加沙的不公正封锁。



纳伊姆就各友好国家对巴勒斯坦的支持表示感谢，特别高度赞扬伊朗伊斯兰共和国政府和人民的坚定支持，并呼吁伊斯兰国家和国际社会向犹太复国主义政权施压，以制止加沙地带正在发生的种族灭绝行径。



伊朗外交部长在感谢哈马斯代表团出席“德黑兰对话论坛”时强调：“犹太复国主义政权及美国提出的停火方案未能切实满足巴勒斯坦人民的根本利益及合理诉求。”



阿拉格奇外长重申，伊朗伊斯兰共和国将继续在外交领域以及地区和国际舞台上坚定支持巴勒斯坦抵抗运动和人民反抗犹太复国主义政权暴行的正义斗争。