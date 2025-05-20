据本社援引阿亚图拉哈梅内伊官网报道- 阿亚图拉哈梅内伊表示，美方通过间接谈判与伊朗对话，但他奉劝美方不要发表不负责任的言论，例如“我们不允许伊朗进行铀浓缩”。他强调，没有任何国家会等待他人的许可，伊朗伊斯兰共和国拥有自身的政策和方法，并将坚定不移地追求自己的道路。
阿亚图拉哈梅内伊还表示，将在合适的时机向伊朗人民解释西方国家，特别是美国，为何如此执着于伊朗的铀浓缩问题，以及他们坚持伊朗不应拥有浓缩能力的真正意图。他表示，将揭示西方背后的真实用心，让人民了解他们的图谋。
伊朗最高领袖警告美国勿对伊核问题妄言：决不等待任何人的许可
2025年5月20日 18:12
News ID: 85838965
伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）德黑兰5月20日报道- 伊朗最高领袖哈梅内伊19日在纪念烈士莱希及“五月航班”殉难者的仪式上发表讲话，警告美方在伊核问题谈判中不要胡言乱语，强调伊朗决不等待任何人的许可来发展自身核能力。
据本社援引阿亚图拉哈梅内伊官网报道- 阿亚图拉哈梅内伊表示，美方通过间接谈判与伊朗对话，但他奉劝美方不要发表不负责任的言论，例如“我们不允许伊朗进行铀浓缩”。他强调，没有任何国家会等待他人的许可，伊朗伊斯兰共和国拥有自身的政策和方法，并将坚定不移地追求自己的道路。
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