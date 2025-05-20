本社讯- 他表示，这些制裁是美国对伊朗实施所谓"极限施压"政策的组成部分，严重侵犯了伊朗人民的生命权与健康权，构成对基本人道原则的严重违背。
加里巴巴迪指出，伊朗是长期承受制裁压力的典型国家，数十年来的制裁对民众的基本人权造成了严重侵害。
他强调，“这些制裁限制了人们获取医疗物资和服务的渠道，导致癌症等慢性病患者无法接受必要治疗。”
加里巴巴迪还谴责国际银行因政治压力拒绝与伊朗开展金融往来，称这一行为已引发“系统性的人道主义危机”。
他表示，伊朗始终秉持和平理念，坚定维护多边主义原则。
加里巴巴迪补充道，那些常被美化为外交工具的单边惩罚性措施，最终难以实现其既定政治目的。
“单边制裁虽然打着政治或安全的旗号，实则破坏他国经济基础，侵害民众生计，损害国家利益，”他补充道。
伊朗副外长：制裁剥夺了伊朗民众获取基本医疗服务的权利
2025年5月20日 18:46
News ID: 85838988
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月20日报道- 伊朗伊斯兰共和国负责法律和国际事务的副外长卡齐姆·加里巴巴迪在周二举行的“单边制裁：国家、地区与国际层面的司法途径”会议上表示，美国对伊朗实施的制裁直接阻碍了民众获取基本医疗设备与治疗服务。
本社讯- 他表示，这些制裁是美国对伊朗实施所谓"极限施压"政策的组成部分，严重侵犯了伊朗人民的生命权与健康权，构成对基本人道原则的严重违背。
Your Comment