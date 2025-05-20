伊朗副外长：制裁剥夺了伊朗民众获取基本医疗服务的权利

本社讯- 他表示，这些制裁是美国对伊朗实施所谓"极限施压"政策的组成部分，严重侵犯了伊朗人民的生命权与健康权，构成对基本人道原则的严重违背。



加里巴巴迪指出，伊朗是长期承受制裁压力的典型国家，数十年来的制裁对民众的基本人权造成了严重侵害。



他强调，“这些制裁限制了人们获取医疗物资和服务的渠道，导致癌症等慢性病患者无法接受必要治疗。”



加里巴巴迪还谴责国际银行因政治压力拒绝与伊朗开展金融往来，称这一行为已引发“系统性的人道主义危机”。



他表示，伊朗始终秉持和平理念，坚定维护多边主义原则。



加里巴巴迪补充道，那些常被美化为外交工具的单边惩罚性措施，最终难以实现其既定政治目的。



“单边制裁虽然打着政治或安全的旗号，实则破坏他国经济基础，侵害民众生计，损害国家利益，”他补充道。