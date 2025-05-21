伊朗红新月会宣布愿与国际红十字委员会合作向各国红会传授经验

本社讯- 侯赛因·科利万德于周二的会晤中，向红十字国际委员会主席玛莉安·斯波利亚里克和驻伊朗代表处主任文森特·卡萨尔致谢并表示："三个月前，在红十字国际委员会驻伊朗代表处参与举办的国际康复领域活动中，我们见证了来自19国精英人士的参与，并成功分享了伊朗红新月会在康复领域的宝贵经验。这种合作值得赞赏，我们期待持续深化协作。"





科利万德提及即将举办"神圣防卫救援烈士首届国际会议"以纪念烈士牺牲精神并抚慰其家属，他提议："红十字国际委员会应为国际救援人员中因公殉职者举办同类纪念会议。伊朗红新月会愿主办该会议，并全面分享相关领域经验。"



红新月会会长补充道："红十字国际委员会对各国家红会人道行动的支持及互动强化，能极大提升志愿救援人员积极性，并显著增强红十字国际委员会在救援工作者中的形象与地位。"