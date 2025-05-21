阿卜杜勒雷扎·拉赫马尼·法兹利被任命为伊朗驻中国大使

本社讯- 外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃在今天（星期三，5月21日）于外交部举行的烈士侯赛因·阿米尔阿卜杜拉希扬牺牲一周年纪念仪式暨殉职烈士纪念活动期间，宣布了阿卜杜勒雷扎·拉赫马尼·法兹利被选为伊朗驻华大使的消息。



阿卜杜勒雷扎·拉赫马尼·法兹利（生于1959年12月21日）曾在第十一届和第十二届政府中担任内政部长。他还曾担任伊朗伊斯兰共和国武装部队前总司令的副手、国家安全委员会前主席、红新月会最高委员会成员。



他毕业于马什哈德费尔多西大学人文地理学硕士，并拥有塔里比亚特·莫达雷斯大学人文地理学博士学位，自2003年起担任沙希德贝赫什提大学地球科学学院副教授。他的行政履历包括国家审计署署长、第四届伊斯兰议会议员（代表希尔万）、国家安全最高委员会副秘书长，以及在阿里·拉里贾尼担任台长期间，担任伊朗国家广播电视台社会、文化与媒体副台长等职务。



本社讯- 现任伊朗驻北京大使是莫森·巴赫蒂亚尔，自2023年6月起担任该职。巴赫蒂亚尔拥有阿拉梅·塔巴塔巴伊大学经济学博士学位。其工作经历包括能源部规划与经济副部长、能源部能源副部长代理、出口发展办公室主任、能源部部长的外部资金筹措与装备顾问、以及该部综合与战略规划办公室主任等职务。