米娜与豹助力坎德卢斯入选全球旅游乡村名录 

本社讯-这个讲述坎德卢斯村少女与为其歌声倾倒的豹子相恋的故事，以《米娜与豹》之名已在当地流传数代。近二十年来，基于该传说创作的文学、艺术及音乐作品不断涌现，使这个爱情故事的传播范围突破地域界限。随着坎德卢斯村即将申报"世界旅游乡村"，这个动人故事的传播广度将进一步提升。



马赞德兰省文化遗产、旅游和手工业管理局局长表示，这个蕴含生态智慧的本土传说已被确定为坎德卢斯村的世界级文化标识。坎德卢斯村坐落于诺沙赫尔县科焦尔地区，这座融合历史底蕴、文化传承、传统建筑、药草种植园及原始自然风光的村落，静卧在苍翠的希尔卡尼森林与群山环抱之中，如今已被遴选为伊朗推荐至世界旅游组织的八大特色乡村之一，正式踏上国际化旅游发展之路。