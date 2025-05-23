伊朗外交部发言人重申捍卫国家核心利益的坚定立场

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃今日5月23日（周五）在X社交平台上就伊朗与美国第五轮间接谈判发表声明称，“为延续我们于2025年4月12日在马斯喀特启动的谈判进程，我们已抵达罗马。当前开启第五轮谈判之际，我们的目标及其既定框架依然清晰明确、毫不动摇。”



巴加埃外交部发言人强调，伊朗的核计划，是一个民族凭借长期坚韧不拔与顽强抗争所取得的成果。这个民族为其历经艰辛赢得的成就深感自豪，并期待其代表坚定不移地捍卫伊朗人民的合法权利与国家利益。”



伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐率领随行外交代表团于今日清晨抵达意大利首都罗马，准备开展与美国的第五轮间接谈判。在此之前，阿拉格齐已通过阿曼外交大臣巴德尔·本·哈马德·布赛迪的斡旋，与美国总统特朗普的特使史蒂夫·威特科夫举行了四轮间接会谈，其中三轮在马斯喀特举行，一轮在罗马举行。