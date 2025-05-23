伊朗外长：伊朗绝不放弃和平利用核能的合法权利

本社讯- 伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐于周四晚在接受伊朗国家电视台采访时表示，伊朗在核权利问题上决不妥协。此番表态正值第五轮伊美间接核谈判即将在罗马举行之际。



阿拉格齐重申，“我们绝不会放弃自身的正当权利。包括铀浓缩在内的核计划必须持续推进。”



他还表示，伊朗愿意采取一系列建立信任的措施，包括提升透明度并接受更广泛的国际监督，因为我们坚信自身核计划完全用于和平目的。



阿拉格齐外长表示，尽管欧洲国家未参与当前伊朗与美国之间的间接谈判，却频频以启动2015年《联合全面行动计划》的“快速恢复制裁”机制相威胁，试图干预谈判进程。



他明确指出，欧洲在此次谈判中没有任何实际角色。



阿拉格齐警告欧洲国家切勿启动“快速恢复制裁”机制，并强调，倘若执意推进相关威胁，将严重削弱《不扩散核武器条约》的权威性与有效性。



他强调，若欧洲希望在未来发挥建设性作用，前提是必须停止对伊朗采取敌对与对抗立场。



伊朗外长表示，他与伊朗代表团将启程前往意大利首都，出席第五轮伊美间接谈判。他同时指出，伊朗将关注美国在明日会谈中是否展现调整立场的意愿。



他补充道，“只要美方展现诚意，愿与我们相向而行并接受伊方的合理立场，外交进程就能继续推进。”



阿拉格齐还透露，自己已于当日早些时候致函联合国秘书长，通报以色列对伊朗核设施发出的威胁。他强调，“我已明确表态，我方已做好充分准备，将采取坚决回应措施。若威胁持续存在，我们将被迫启动特殊安全机制，确保核设施与核材料的绝对安全。他们应当清楚'特殊机制'的含意。”