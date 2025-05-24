伊朗残疾人空手道队勇夺亚洲锦标赛冠军

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）德黑兰5月24日报道- 1982年5月24日，经历578天的占领后，霍拉姆沙赫尔这座胡齐斯坦省的战略要地，最终在伊朗军队、伊斯兰革命卫队与民兵力量的协同作战下光荣解放。这座城市曾是伊拉克入侵伊朗的首个主要目标，尽管伊朗军民坚守34日，仍于1981年1月24日陷落。此次胜利不仅扭转了两伊战争局势，更成为伊朗人民抵抗精神的象征。