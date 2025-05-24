本社讯- 我国残疾人空手道国家队在今日（周六）于乌兹别克斯坦塔什干举行的国际赛事中，以2金3银2铜的优异成绩荣膺冠军。
哈萨克斯坦队以2金1银4铜获得亚军，沙特阿拉伯队则以1金2银4铜获得季军。
伊朗获奖选手名单如下：
马苏梅·伊吉（智力残疾组 K21级）——金牌
费尔扎德·萨法里（唐氏综合征组 K22级）——金牌
内加尔·法拉哈尼（唐氏综合征组 K22级）——银牌
莱拉·查利扬（轮椅组 K30级）——银牌
哈菲兹·哈菲兹基亚（智力残疾组 K21级）——银牌
穆罕默德·贾法里·法希姆（轮椅组 K30级）——铜牌
拉希姆·古尔穆罕默迪（视力障碍组 K10级）——铜牌
此外，埃桑·德尔班迪在本届赛事中获得第七名。
值得一提的是，伊朗代表队在上届亚洲残疾人空手道锦标赛中成功卫冕，蝉联团体冠军。
伊朗残疾人空手道队勇夺亚洲锦标赛冠军
2025年5月24日 18:45
News ID: 85842487
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月24日报道- 伊朗国家残疾人空手道队在第四届亚洲锦标赛中勇夺桂冠。
本社讯- 我国残疾人空手道国家队在今日（周六）于乌兹别克斯坦塔什干举行的国际赛事中，以2金3银2铜的优异成绩荣膺冠军。
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