首列装载太阳能电池板的中国专列抵达阿普林港

本社讯- 这列装载太阳能电池板的列车从中国义乌市出发，历时15天行程，经因切布伦海关进入伊朗，其货物清关手续将使用阿普林海关的专用代码进行。



在列车抵达仪式的间隙，伊朗伊斯兰共和国铁路代理副主任米尔哈桑·穆萨维·迪兹吉对伊朗通讯社记者表示：阿普林海关的启动将促进我国国际贸易便利化。



他提到今天还有第二和第三列装载太阳能电池板的列车从中国抵达伊朗，并表示希望通过与中国方面达成的协议和采取的各项措施，以及阿普林陆港现有的基础设施，能够实现每日一列来自中国的货运进入伊朗，并涵盖进出口及过境运输业务。



穆萨维强调：根据与中国达成的协议，太阳能电池板的进口将仅通过铁路直接进入我国。我们希望通过及时将这些电池板进口到国内，来解决能源不平衡问题。