中国、伊朗、俄罗斯三方关系正在不断扩展和深化

本社讯- 迈赫迪·萨奈伊在会见中国驻伊朗大使丛培武时指出两国关系发展的重要性，并强调伊朗伊斯兰共和国对发展与中国关系的战略考量。他表示："伊朗、中国和俄罗斯之间的三方关系正在不断扩展和多样化，我们可以在许多地区和国际议题上开展建设性的多边合作。"



萨奈伊强调了中国在地区和全球事务中的建设性作用，希望双方通过深化和扩大政治互信，将两国在双边、地区和国际各领域的合作提升至更高水平。



他认为两国全面合作文件的签署是双边关系中的重要一步，并强调必须落实各项协议，消除履行承诺过程中存在的障碍。



中国驻伊朗大使对双边关系的良好发展势头表示欣慰，指出两大亚洲文明古国之间的交往历史可追溯至2000年前。丛培武表示："中华人民共和国高度重视深化与伊朗伊斯兰共和国的战略关系，并将切实落实已达成的各项协议。"



丛培武特别提到两国领导人在俄罗斯喀山金砖国家峰会期间举行的积极、建设性会晤，强调："中国国家主席特别重视继续发展与伊朗的友好战略关系。"



中国大使表示，中国一贯在国际和地区事务中支持伊朗的立场，并支持伊朗与美国继续开展间接对话，并期待通过这一途径保障伊朗的国家权益和利益。