特拉维夫爆发反对内塔尼亚胡政策的示威活动

据本社周日援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，示威者高呼口号，呼吁政府通过与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)达成交换协议，释放犹太复国主义被扣押人员。



犹太复国主义被扣押人员家属协会在一份声明中指出，内塔尼亚胡本周公开表示，他决定扩大军事行动，而非优先推进被扣押人员的遣返工作。



声明指出，内塔尼亚胡声称将通过扩大军事行动，把人质“埋葬在隧道中”。他任命的新任以色列内部安全机构（Shabak）负责人在营救人质方面毫无作为。这场战争唯一的受益者，是内塔尼亚胡及其日益脱离民众的核心圈子。”



声明还补充道，内塔尼亚胡正将我们推向一场将导致更多人质（犹太复国主义被扣押人员）和士兵死亡的灾难性战争，而特朗普是唯一能迫使内塔尼亚胡结束战争的人物。



犹太复国主义媒体晚祷报（Maariv）周六援引犹太复国主义政权外国情报机构（摩萨德）前高级官员大卫·米丹的评论称，内塔尼亚胡出于政治目的蓄意阻碍与哈马斯达成协议。