伊朗空手道女将勇夺亚洲锦标赛金牌

本社讯- 第二十一届亚洲空手道锦标赛于周五在乌兹别克斯坦塔什干开幕，今日（周日）随着各项决赛的举行圆满落幕。



在女子个人组手赛中，伊朗队两名选手晋级决赛，最终收获一金一银。



55公斤级比赛中，法蒂玛·萨阿达蒂对阵越南名将——2024年亚洲冠军黄氏泰，对手实力强大，无可争辩。越南选手开局即以头部击打取得三分优势，随后凭借高速移动和反击再得两分，最终以5：0卫冕亚洲冠军。法蒂玛·萨阿达蒂获得铜牌。



61公斤级决赛中，伊朗空手道功勋运动员阿托萨·戈尔沙德内贾德对阵乌兹别克斯坦选手苏因奇·奥图巴耶娃，以5-1的智慧型对决取胜摘金。这是阿托萨职业生涯第二枚亚锦赛金牌。至此，戈尔沙德内贾德与教练佩加·赞格内的黄金组合继续在伊朗女子空手道界闪耀。作为伊朗国家女队主教练，赞格内正是戈尔沙德内贾德的启蒙导师和基础教练。