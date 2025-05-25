伊朗伊斯兰革命卫队总司令表示：敌人永远找不到战胜伊朗人民信仰力量的方案

本社讯- 侯赛因·萨拉米少将周日（当地时间）在西阿塞拜疆省举行的纪念圣战与殉道先驱者仪式上强调："敌人正承受着我国人民强大信仰力量的重压，这种压力足以令其粉身碎骨，却始终找不到应对之策，只能不断调整立场、步步退却。"



这位高级将领指出："这一庄严与荣耀源自信仰，源自对伊斯兰教的深刻信念，也源自我们肩负的抗击敌人的伟大使命。"



伊斯兰革命卫队总司令表示："屈辱对伊朗人民毫无意义"，他强调："今天，这片伟大的土地与自豪的人民正屹立于一场伟大圣战的核心。无论在政治经济层面还是军事领域，我们都面对着由强大敌人组成的全球邪恶阵营。"



他进一步表示："我们正处于全面战争状态，所有战线都已激活，但国家依然保持着安全稳定，所有国家机构都在正常运转——这堪称绝无仅有的奇迹。"



萨拉米将军在讲话中特别缅怀了为解放霍拉姆沙赫尔而牺牲的烈士们，他指出："正是这些烈士、战俘和伤残军人，将被割裂的国土重新连接回祖国的怀抱。"