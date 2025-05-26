伊朗军队总司令对犹太复国主义政权狂妄言论的坚决回应

本社讯- 阿米尔·赛义德·阿卜杜勒拉希姆·穆萨维少将周一在出席《神圣防御八卷百科全书》揭幕仪式期间，就记者关于以色列政权官员言论的提问表示："犹太复国主义政权过于渺小，根本不具备撼动伊朗神圣威严的能力。而伊斯兰共和国的力量足以使其及其支持者面临巨大挑战。"

穆萨维少将指出，该政权中的明智者都清楚，他们自身无法承受这些挑战，并补充道："由于目前那里是由残害儿童、愚昧无知的暴徒掌权，任何错误都可能发生。如果他们急于兑现另一个“真实承诺”，那我们已做好充分准备予以果断打击，并将一并清算旧账。"