伊朗外交部发言人：伊朗既不会在铀浓缩权利上妥协，也不会向霸权屈服

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃重申伊朗对铀浓缩权利的坚持，表示德黑兰在任何情况下都不会放弃这一权利。



巴加埃发言人周一在德黑兰接受CNN记者弗雷德里克·普莱特根采访时，回应了美国近日要求伊朗全面停止铀浓缩活动的立场。



在谈及伊美间接谈判进展时，他指出，如果谈判目的是确保德黑兰的核计划不被用于军事，这并不复杂。



巴加埃警告称，若美国试图剥夺伊朗和平利用核能的权利，将构成严重问题，并可能严重危及整个谈判进程。



他表示，既然伊朗的核计划完全出于和平目的，且德黑兰已承诺保持其和平性质，双方就有多种方式可达成妥协。



巴加埃在回应特朗普政府及其谈判代表对伊朗红线的立场时指出，谈判之所以能持续至今，正是因为双方之间存在某种程度的相互理解。



谈及威胁与施压时，伊朗外交部发言人强调，伊朗人民不会向任何形式的霸凌屈服，并将作出坚定回应，以维护国家安全。



伊朗与美国已举行五轮间接谈判——三轮在马斯喀特，两轮在罗马——均由阿曼外交大臣巴德尔·本·哈马德·布赛迪担任调解人。



周五在罗马进行的第五轮谈判取得有限进展后，特朗普总统对与伊朗代表团进行的“非常好”的谈判表示乐观。