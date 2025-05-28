佩泽希齐扬感谢阿曼在美伊间接谈判中的建设性作用

本社讯- 公历2025年5月27日星期二下午，马苏德·佩泽希齐扬在正式访问阿曼期间与阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克举行了会谈。

总统在会谈中强调伊朗愿与阿曼深化各领域合作，并表示："我们准备为穆斯林的尊严与荣耀竭尽所能。我们各自拥有的资源，可用于促进彼此及地区其他民族的福祉与发展。在此背景下，任何外部势力都无法使穆斯林民族屈服。"

佩泽希齐扬赞赏阿曼苏丹国明确支持巴勒斯坦人民的立场，并指出："我们衷心感谢贵方在加沙问题上的公正立场和对受压迫者的支持。"