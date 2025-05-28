佩泽希齐扬感谢阿曼在美伊间接谈判中的建设性作用

本社讯- 公历2025年5月27日星期二下午，马苏德·佩泽希齐扬在正式访问阿曼期间与阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克举行了会谈。
总统在会谈中强调伊朗愿与阿曼深化各领域合作，并表示："我们准备为穆斯林的尊严与荣耀竭尽所能。我们各自拥有的资源，可用于促进彼此及地区其他民族的福祉与发展。在此背景下，任何外部势力都无法使穆斯林民族屈服。"
佩泽希齐扬赞赏阿曼苏丹国明确支持巴勒斯坦人民的立场，并指出："我们衷心感谢贵方在加沙问题上的公正立场和对受压迫者的支持。"
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月27日报道- 伊朗总统佩泽希齐扬对阿曼苏丹国在美伊间接谈判进程中发挥的积极建设性作用表示感谢，并表示希望该谈判能取得良好成果。
本社讯- 公历2025年5月27日星期二下午，马苏德·佩泽希齐扬在正式访问阿曼期间与阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克举行了会谈。
总统在会谈中强调伊朗愿与阿曼深化各领域合作，并表示："我们准备为穆斯林的尊严与荣耀竭尽所能。我们各自拥有的资源，可用于促进彼此及地区其他民族的福祉与发展。在此背景下，任何外部势力都无法使穆斯林民族屈服。"
佩泽希齐扬赞赏阿曼苏丹国明确支持巴勒斯坦人民的立场，并指出："我们衷心感谢贵方在加沙问题上的公正立场和对受压迫者的支持。"
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