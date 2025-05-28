佩泽希齐扬：伊朗已具备与阿曼深化合作的必要条件

本社讯- 马苏德·佩泽希齐扬周三上午在访问阿曼的第二天会见该国经济界人士时补充说："在与我们的兄弟海瑟姆·本·塔里克的会晤中，双方就发展两国关系达成了良好协议。我们应首先通过连接两国的港口和航空线路，发展贸易经济联系及工业合作。"



总统特别强调伊阿两国在区域市场枢纽中的战略地位，并表示："我们可携手建立连接非洲、俄罗斯、中亚、阿富汗、巴基斯坦、土耳其及欧洲的战略通道，并利用两国的地缘政治优势发展跨区域贸易。"



佩泽希齐扬提到昨日与国王海瑟姆·本·塔里克的会谈及达成的协议，指出："当前最重要的是建立加强两国陆海空连接的基础设施，因为只有在这种基础上才能深化商业、科学、工业和经贸合作。"