中国与伊朗在水资源管理、农业和环境保护领域开展合作

本社讯- 在由中国科学院（CAS）主持的正式仪式上，伊朗国家计划与预算组织、德黑兰大学农业与自然资源学院与中国科学院西北生态环境资源研究院共同签署了三方合作意向书。

该意向书重点关注水资源管理、农业和环境保护领域的合作，内容包括开展联合项目、交流经验、引进新技术以及在伊朗实施试点计划。

主要目标是快速推进具体实施行动，充分发挥双方的科学和实践潜力。

在签署仪式上，伊朗国家计划与预算组织水资源、农业及环境事务负责人穆罕默德·易卜拉欣·尼亚回顾了以往的合作经验，呼吁尽快确定试点标准并在伊朗实施共同"行动计划"。

他表示："我们相信，签署这份涵盖双方高度重视的水资源、农业与环境领域的意向书后，可以立刻开始执行步骤。"

易卜拉欣·尼亚指出，虽然伊中两国已在多个领域签署了多项意向书，但仅有少数得以落实。他强调："此次伊朗国家计划与预算组织（该组织相当于中国国家发展和改革委员会）的参与，将为该意向书的落实提供良好机遇。"

他补充道："基于以往签署意向书的经验，我们已进行初步问题分析，力图快速在一到两个具体试点项目中实现知识、经验及成果的交流与应用。"

他进一步建议："意向书签署后，应设置一个短周期（最多1-2个月）来确定试点标准和指标，待伊朗试点地点最终确定后，将邀请中国专家赴德黑兰，共同在‘行动计划’框架下正式启动意向书的项目。"