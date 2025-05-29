伊朗外交部长：沙特阿拉伯在伊朗睦邻政策中具有重要地位

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐就一名伊朗公民在麦地那市被拘留事件引发的相关问题作出回应称，"鉴于近期发生的事件，伊朗与沙特阿拉伯的关系目前受到高度关注。"



阿拉格齐外长同时提及其于周三晚间在X社交平台上发布的信息，"伊朗对与沙特阿拉伯的关系持极为严肃的态度。我们早已启动的睦邻政策具有重大战略意义，沙特在这一政策中占据重要位置。我们将继续推进友好关系，绝不容许任何破坏行为。"



阿亚图拉古拉姆·礼萨·卡塞米扬（伊朗电视节目《马赫费尔》主持人）因发布批评沙特阿拉伯官员的视频在麦地那市被捕，经伊朗外交部努力，于今日凌晨获释。麦地那警方于周四（5月29日）早晨与伊朗朝觐事务官员通话时表示，"在沙特阿拉伯政府高层的协助下，本着两国友好关系的精神，古拉姆礼萨·卡塞米扬在未经法庭审理的情况下获释并被遣返伊朗。"



昨日，沙特阿拉伯内政大臣在会见伊朗朝觐事务组织主席时表示，"我们将全力配合解决伊朗提出的各项诉求。两国良好的关系令我们深感欣慰，这也体现了两国领导人的共同意愿。"