伊朗副总统：伊朗与塔吉克斯坦的政治关系处于最佳状态

本社讯- 伊朗副总统穆罕默德-礼萨·阿雷夫于周四访问塔吉克斯坦期间出席了合作协定的签署与交换仪式。他表示，会谈在目标一致、气氛友好的环境下顺利进行。



他还表示，“在政治层面，我们正处于最佳状态，两国间的政治关系可谓典范。”



在谈及两国在地区和国际事务上的共同立场以及在区域和全球联盟中的有效合作时，阿雷夫指出：“这些共识为拓展其他领域的双边关系奠定了坚实基础。”



关于已签署的合作文件，他强调：“签署只是第一步，关键在于落实。这主要是联合委员会的职责所在，必须确保已签协议以及塔吉克斯坦总理所强调的合作重点得以切实推进。”



伊朗副总统还强调了明确科技与工业合作框架的重要性，并重申伊朗已为在旅游、文化等各领域展开全面合作做好准备。“ 他强调，“我们致力于将这一文明遗产不仅推广至本地区，更推广至全世界。”



与此同时，塔吉克斯坦总理科基尔·拉苏尔佐达对伊朗伊斯兰共和国高度重视双边关系表示赞赏，并强调外交互访与高层会晤在深化双边关系中发挥着关键作用。



他指出，近期在经济、投资、卫生及技术等领域达成的协议将进一步拓展合作广度，并强调联合委员会在推动相关合作中具有基础性地位。



在阿雷夫与拉苏尔佐达的共同见证下，两国高层官员签署了四份合作协议与谅解备忘录，双方领导人还联合发表了声明。