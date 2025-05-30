伊朗愿向经济合作组织成员国分享网络安全经验

本社讯- 伊朗第一副总统穆罕默德·礼萨·阿雷夫在与经济合作组织秘书长阿萨德·马吉德汗会晤时强调，应提升ECO在地区的影响力，并指出：“经济合作组织（ECO）总部设立于德黑兰，这一特殊地位赋予伊朗伊斯兰共和国重要的区域协调责任。我们认为，伊朗应积极推动ECO发挥更关键的作用。”



阿雷夫在谈及网络空间对当今世界的重要性时指出，"经济合作组织成员国在网络安全领域的防御能力较为薄弱，正面临网络攻击威胁。我方愿向成员国分享网络安全防护经验，同时该组织秘书处也需对此重要议题给予更多关注。"