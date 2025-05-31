伊朗导弹系统已进入全面战备状态，随时准备粉碎敌人的"霸权幻想"

伊朗陆军防空部队专业训练中心指挥官法尔扎德·费雷杜尼准将在接受伊通社采访时指出，防空训练中心在提升战备能力方面至关重要。他表示：“要实现有效、持续、稳定地捍卫祖国领空，就必须开展严格训练。训练中心具有不可替代的作用，因为任何作战行动的成功，都取决于官兵能否通过严格训练掌握武器装备的正确使用方法。"



他还表示，"当前我们正同步推进技术知识升级与技能更新，即坚持技能导向与任务导向并重。我们的训练课程完全基于当前任务需求，并针对现实威胁展开。虽然神圣防御时期的威胁态势十分明确，但如今的威胁环境已截然不同，因此我们的训练体系也相应作出了全面调整。"



费雷杜尼准将强调，"我们始终根据任务需求和威胁评估来设计训练方案，目的就是要彻底粉碎敌人虚妄的霸权幻觉。换言之，敌人沉溺于霸权幻想中，而我们将通过系统化训练和实战化技能运用，彻底击碎其幻想。"



在谈到防空训练和装备的先进性时，该指挥官表示："战略制定者常说，若你能自主设计战场并制定规则，胜利必然属于你，反之，若由他人设定战场，你只能被动应对，注定失败。因此，掌握战场主导权和规则制定权就意味着胜利在握。这本质上要求我们拥有自主科技与知识，并能有效运用——这正是我们当前已经实现并持续践行的成功密码。"



关于防空部队战备状态，他强调："我们保持24小时全天候战备，这种战备能力完全依靠国产化系统和自主技术实现。敌人或许了解我们的武器参数，但永远无法估量我军将士的战斗意志。"



费雷杜尼准将还援引伊斯兰革命最高领袖的话指出，“领袖曾强调，伊朗国防力量已成为地区典范——令友邦自豪、令敌人畏惧。这就是我们今日的现实。那些曾拒绝向我们出售武器的国家，如今却要求我们停止军售。这些成就，归功于伊朗伊斯兰共和国的科学家、军人以及全体人民的集体努力。”