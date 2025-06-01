伊朗外交部与原子能组织：针对伊朗核计划的指控纯属无端，意在政治操控

本社讯- 伊朗外交部和原子能组织就国际原子能机构总干事提交的2025年6月理事会会议的报告发表联合声明。



声明内容如下：



鉴于国际原子能机构总干事2025年5月31日GOV/2025/25号文件最新报告的发布，伊朗外交部和原子能组织认为有必要强调以下事项：



英国、法国、德国和美国政府屡次违反其在《联合全面行动计划》（伊核协议）和2231号决议中的承诺，同时持续实施违反国际法原则的非法单边制裁，并对伊朗伊斯兰共和国施加压力。在2024年11月机构理事会会议上，这些国家无视机构总干事访伊成果，仍采取了不当的政治行动，对伊朗提出了决议案，但许多成员对此政治化且破坏性的举措表示反对。



联合声明进一步指出：此举再次证明三个欧洲国家和美国在所谓维护机构信誉及推动协议达成方面缺乏诚意。他们不遗余力地将机构工具化，滥用于当前的政治进程。



伊朗外交部和原子能组织强调：尽管对2024年11月21日理事会决议内容及导向持严重保留态度，并合法反对作为决议提案方的三个欧洲国家和美国的做法，伊朗伊斯兰共和国依然基于原则，秉持与国际原子能机构建设性合作的态度，遵循《不扩散核武器条约》和全面保障措施协议中明确的权利和义务，真诚地继续合作。为此，总干事两次访问德黑兰，伊朗也两次接待了原子能机构保障事务副主任。



声明表示：遗憾的是，尽管存在这些广泛合作，总干事报告虽承认伊朗的合作，但却未能如实反映合作的实际水平。报告中总干事大量引用犹太复国主义政权提供的伪造文件，重复此前带有偏见的无端指控。当前报告中的指控基于所谓的伊朗数十年前存在的少量未申报的核活动和场所，而伊朗已多次申明不存在任何未申报的核场所或活动。事实上，伊朗通过允许机构进入所谓可疑的场所采样，并在不同场合就相关场所历史背景提供了详细说明和信息，并履行了必要的合作义务。



联合声明强调：报告其他问题涉及国家接受核查员的主权权利、3.1修正案、联合声明、浓缩度水平及意图揣测等事项。关于核查员的任命，在机构现有125名指定伊朗核查员情况下，撤销少数核查员资格完全是伊朗伊斯兰共和国基于《全面保障监督协定》第9条行使主权的正当行为，符合条约成员国权利。



声明指出：在伊朗持续根据《全面保障监督协定》与机构合作并发表联合声明的同时，该报告却包含大量超出授权范围、无关且超保障监督范畴的琐碎事项。



声明重申：报告的根本缺陷在于未能正确区分《不扩散条约》义务与伊核协议框架下的自愿承诺——其错误地将伊朗部分自愿措施表述为强制性保障监督义务，这种解读既无机构基本文件法律依据，伊朗也不承担此类法律义务。更严重的是，报告援引一个非《不扩散条约》成员国、拥有大规模杀伤性武器，并实施包括种族灭绝在内的反人类罪行的犹太复国主义政权提供的不可靠误导性信息，这违背了机构专业核查的原则。



基于上述情况，伊朗伊斯兰共和

国认定该报告结构内容失衡，且未全面准确评估当前局势的成因——包括美国退出伊核协议及欧洲国家根本性违约等关键因素。



联合声明最后表示：伊朗伊斯兰共和国对这份在政治压力下出台的报告深表遗憾，并对其内容提出正式抗议。

