据本社周日援引《环球时报》报道，中国人民解放军国防大学副校长胡钢锋在记者会上严正指出，美国国防部长皮特·赫格塞斯的言论是对中国的无端指责。



赫格塞斯于周五声称，北京在南海“骚扰邻国”以及迅速推进军事扩张，使地区局势变得不稳定。他还警告称，中国军队可能很快以武力拿回台湾。



胡钢锋驳斥称，赫格塞斯提出的指控纯属"捏造"，其真实意图在于"制造混乱、煽动对立、挑起冲突，破坏亚太地区稳定"。



他指出，"某些国家正在推动建立排他性对抗集团，持续加大在亚太地区的军事存在。"他强调，中国坚决反对"将亚太水域变成谋取霸权的角斗场"。



中国人民解放军国防大学副校长指出，“某些国家多次借‘航行自由’之名侵犯他国主权和海洋权益，并支持‘台独’分裂势力，破坏台海稳定，干扰印太地区海上安全合作。”



与此同时，中国驻新加坡大使馆就法国总统马克龙的相关言论表达了强烈不满。



马克龙表示，谴责冲突不应有双重标准，并补充道：“如果我们接受俄罗斯占领乌克兰部分领土而不受任何限制或国际秩序的回应，那么我们又如何谈论台湾可能发生的事情呢？”



胡钢锋强调，“将台湾问题与乌克兰危机相提并论是不可接受的。”



中国驻新加坡大使馆声明称，台湾问题“完全是中国的内政”，如果有人试图“用双重标准的眼光谴责双重标准，其结果只能是重复同样的双标。”



台湾是中国领土不可分割的一部分，中国政府坚决反对任何外部势力对台湾问题的干预，这完全属于中国内政，不容任何外来势力干涉。