伊朗与阿曼设定200亿美元贸易目标，佩泽希齐扬访问马斯喀特成果显著

本社讯- 贾迈勒·拉兹吉·贾赫罗米周日（当地时间）在接受伊通社经济记者采访时，就伊朗总统及代表团近期访问阿曼的成果补充道：由90名伊朗私营部门从业者组成的代表团陪同总统佩泽希齐扬出访，这些人士目前或已与阿曼建立商贸联系，或正寻求开拓合作渠道。



伊朗-阿曼联合商会主席指出：访问首日，在阿曼工商部长的出席下召开了联合投资研讨会，同时举行了伊朗与阿曼商界人士的对接会议，部分企业家在会上提出了面临的挑战与困难。



据其介绍，次日举行了由伊朗总统、各部部长及央行行长出席的高级别会议。



拉兹吉·贾赫罗米在谈及两国悠久而深厚的政治关系时，对双边贸易薄弱环节提出了批评，并表示：尽管近三年贸易额增长了40%至60%，但伊朗与阿曼的贸易总量仍未突破30亿美元，这仅相当于伊朗与部分波斯湾沿岸国家贸易规模的八分之一。