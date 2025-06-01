本社讯- 贾迈勒·拉兹吉·贾赫罗米周日（当地时间）在接受伊通社经济记者采访时，就伊朗总统及代表团近期访问阿曼的成果补充道：由90名伊朗私营部门从业者组成的代表团陪同总统佩泽希齐扬出访，这些人士目前或已与阿曼建立商贸联系，或正寻求开拓合作渠道。
伊朗-阿曼联合商会主席指出：访问首日，在阿曼工商部长的出席下召开了联合投资研讨会，同时举行了伊朗与阿曼商界人士的对接会议，部分企业家在会上提出了面临的挑战与困难。
据其介绍，次日举行了由伊朗总统、各部部长及央行行长出席的高级别会议。
拉兹吉·贾赫罗米在谈及两国悠久而深厚的政治关系时，对双边贸易薄弱环节提出了批评，并表示：尽管近三年贸易额增长了40%至60%，但伊朗与阿曼的贸易总量仍未突破30亿美元，这仅相当于伊朗与部分波斯湾沿岸国家贸易规模的八分之一。
伊朗与阿曼设定200亿美元贸易目标，佩泽希齐扬访问马斯喀特成果显著
2025年6月1日 20:45
News ID: 85849975
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰6月1日报道- 伊朗-阿曼联合商会主席表示：在第十四届政府总统对阿曼的访问中，双方决定将两国年贸易额提升至200亿美元，这一目标得到了重点强调。
本社讯- 贾迈勒·拉兹吉·贾赫罗米周日（当地时间）在接受伊通社经济记者采访时，就伊朗总统及代表团近期访问阿曼的成果补充道：由90名伊朗私营部门从业者组成的代表团陪同总统佩泽希齐扬出访，这些人士目前或已与阿曼建立商贸联系，或正寻求开拓合作渠道。
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