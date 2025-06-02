伊朗总统：敌对势力正企图通过虚假宣传削弱伊朗

本社讯- 在周日于德黑兰举行的全国生产力大会上，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬强调，"伊朗人民绝不会对那些盘踞境外、图谋颠覆伊朗伊斯兰共和国的势力抱有任何同情。"



他指出，阴谋者的行径充分暴露了他们绝非伊朗人民的真正朋友。



佩泽希齐扬总统表示，"国家、社会和人民的利益高于一切，身为总统，我无权以任何形式作出有损国家主权、安全与发展利益的决断，即便付出生命代价亦在所不惜。"



在阐述会议核心议题时，他强调全国上下应凝聚共识、同心协力，将伊朗建设成现代化强国。



佩泽希齐扬指出，实现可持续发展的关键在于个体意识与行为的改变，并强调“社会的变革始于人民的自我革新”。他引用《古兰经》经文：“安拉不会改变一个群体的境况，除非他们自发改变自己的境况。”



针对国内管理中的派系分歧问题，总统直言不讳地指出，当前伊朗面临的困境"不在于政策规划，而在于政策执行"。



他特别强调，若能切实贯彻伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊提出的发展战略，伊朗应该在地区经济、科技领域发挥引领作用。



在分析国家生产力提升路径时，总统援引国际评估报告指出：强化责任伦理、构建科学化管理体系、健全问责制度，是深化改革的三大核心支柱，必须通过自上而下的制度设计实现全系统贯通。



佩泽希齐扬总统最后强调，“伊朗不逊于任何国家。只要我们坚定不移地走在正确的发展道路上，伊朗必将成为世界瞩目的先锋国家。”