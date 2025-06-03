伊斯兰先知将“知识的剖析者”（Baqiral-Ulum）的称号授予了谁？为何授予？

1. 生平：从卡尔巴拉到圣裔知识学府的奠基



伊玛目穆罕默德·巴基尔（愿主赐安）于伊斯兰历57年（公元677年）诞生于圣城麦地那。其父为什叶派第四代伊玛目阿里·宰因·阿比丁（愿主赐安），其母法蒂玛·宾特·哈桑则是第二代伊玛目哈桑·穆杰塔巴（愿主赐安）之女。因此，伊玛目巴基尔是首位同时继承了伊玛目哈桑与伊玛目侯赛因（愿主赐安）血脉的伊玛目。

他生命中最重要的片段之一，是在他年仅四岁时，随父亲亲历了惨烈的卡尔巴拉事件。他见证了“阿舒拉日”的所有苦难与悲剧，这段经历深刻地影响了他的品格及其领导生涯。

他担任伊玛目的19年间，恰逢伍麦叶王朝步向衰弱与内斗。这一历史机遇为巴基尔伊瑪目开创当时最伟大的科学文化运动提供了条件。通过举办课程与辩论会，他为什叶派的法学、古兰经注释学、神学及圣训学打下了坚实的基础，为其子伊玛目萨迪克（愿主赐安）日后建立宏大的圣裔知识学府铺平了道路。



2. “巴基尔·欧鲁姆”：来自先知的神圣称号



第五代伊玛目以其称号“巴基尔·欧鲁姆”而闻名，意为“知识的剖析者”。此称号源于伊斯兰先知穆罕默德（愿主福安之）的预言。据可靠记载，先知曾对其伟大的同伴贾比尔·伊本·阿卜杜拉·安萨里说：

贾比尔啊，你将长寿，直到得见我的一位出自侯赛因后裔的子孙，他的名字叫‘穆罕默德’。他将把知识深刻地剖析开来。当你见到他时，请代我向他致以问候。”



此段圣训的传播范围不仅见于什叶派典籍如《天经纲常》（Al-Kafi）、《正道指引》（Al-Irshad）、《光海圣训》（Bihar al-Anwar）等，在逊尼派学者的著作如《贵族备亡录》（Tadhkirat

al-Khawass）、《阿布·塔利卜功德录》（ManaqibAl Abi Talib）、《启示明证》（Shawahid al-Tanzil）中亦有记载，足见其跨教派的重要性。



多年以后，年迈的贾比尔终于见到了伊玛目穆罕默德·巴基尔（愿主赐安），他亲吻了伊玛目的双手，并传达了其先祖——先知穆罕默德（愿主福安之）的问候。这一历史事件表明，伊玛目巴基尔的科学地位是一项神圣且早已注定的使命。他在实践中，通过精准阐释古兰经与圣训的奥义，并解答当时最复杂的科学问题，完美地诠释了这一称号的内涵。



3. 伊玛目巴基尔（愿主赐他平安）的美德



3.1 时刻记念真主



伊玛目巴基尔（愿主赐他平安）不仅以其广博的学识著称，更是一位时刻记念真主的人。伊玛目萨迪克（愿主赐他平安）曾这样描述他的父亲：

“我的父亲时常赞念真主——无论行走时、用餐时，还是与人交谈时，他从未疏忽对真主的记念。他的唇舌总在诵念

‘万物非主，唯有真主'。他常召集我们，嘱咐我们在日出前专注于记念真主：能诵读《古兰经》的家人被要求诵经，其他人则被教导不断赞颂真主。”

出处：《伊玛目巴基尔百科全书》（集体著作），第1卷，第30页。



3.2 宽容与忍耐



一位叙利亚人定居麦地那，常到伊玛目家中，却公然宣称：

“世上无人比我更憎恶你！我深信，仇恨你及其家族就是对真主、先知和信士长官（伊玛目阿里）的服从！我来此只因你善辩博学。”

尽管如此，伊玛目始终以温和相待。后来叙利亚人病危，绝望中遗嘱由伊玛目巴基尔为他举行殡礼。当夜家人以为他已离世，清晨便请伊玛目主持。伊玛目却断言：“他未死。”随即亲临其家，扶起病人喂饮药汤，并嘱咐家人提供冷食。不久，叙利亚人痊愈，皈依道：“我作证，你确是真主在人间的明证！”

出处：《艾玛里》（谢赫图西著），第261页。



3.3 面对苦难的坚忍



众人探望伊玛目巴基尔时，见他因幼子患病而忧心忡忡，暗忖：“若孩子夭折，伊玛目的悲痛将令我们心碎。”

当孩子离世的哭声响彻屋宇，伊玛目却面容平静地现身。众人困惑道：“我们曾担忧您会崩溃。”

伊玛目答道：

“我们自然愿所爱之人安康，但当真主的意志降临，我们必全心顺服。”

出处：《什叶派圣训全集》（Wasā'il al-Shī'a），第12卷，第135页。



4. 殉道经过：源于嫉恨的毒害



伊玛目巴基尔在学术上的成就及其日益增长的精神影响力，激起了伍麦叶王朝哈里发的嫉恨与愤怒。这些不义的统治者视伊玛目的科学与社会地位为对其非法政权的威胁，最终决定将他杀害。

根据历史记载，伊斯兰历114年12月7日（公元733年），伊玛目巴基尔奉伍麦叶王朝哈里发希沙姆·伊本·阿卜杜勒·马利克之命，被通过在马鞍或食物中下毒的方式杀害，享年57岁。其圣洁的遗体被安葬于麦地那的巴齐（Baqi'）墓园，与其父亲伊玛目赛贾德（愿主赐安）及叔祖伊玛目哈桑（愿主赐安）相伴。时至今日，那里仍是圣裔追随者们的朝圣之地。

伊玛目巴基尔（愿主赐安）的遗产将永载伊斯兰史册——一份集知识、虔诚及与愚昧和压迫不懈斗争于一体的宝贵遗产。